Dal 1990 in Montenegro c’è sempre la stessa élite al potere (Di mercoledì 29 luglio 2020) *Originariamente pubblicato dal quotidiano Vijesti Le elezioni politiche fissate per il prossimo 30 agosto saranno le undicesime elezioni dall’introduzione del multipartitismo in Montenegro nel 1990. Se guardiamo alle consultazioni elettorali tenutesi in Montenegro negli ultimi tre decenni, emerge chiaramente che l’imminente tornata elettorale per molti versi sarà diversa da tutte le precedenti. Elezioni del 1990Alle prime elezioni multipartitiche in Montenegro, tenutesi nel dicembre 1990 dopo la cosiddetta rivoluzione antiburocratica una serie di proteste di massa organizzate nel 1988-89 da Slobodan Milošević e dai suoi più stretti collaboratori, che portarono al rovesciamento di governi legittimamente eletti delle province di Vojvodina e Kosovo e ... Leggi su linkiesta

BotElenoire : NON CI SONO PELI DAL 1990 - _cuorescuro : @Howlinwolf18 Io li ho seguiti grosso modo fino a inizio 2000, poi loro sono diventati un pò troppo elettronici e t… - RiccardoCampi : @DAVIDPARENZO è una stronzata. dal 1990 (dl 167) è legittimo detenere qualsiasi capitale all'estero, con obbligo di monitoraggio - __LiquidSolid__ : @ivanscalfarotto 'La politica che si è sempre e solo preoccupata delle reti di consenso'. E anche per oggi, dal fa… - MicioMicione85 : RT @simondritt: Il calcio è quella cosa dove chi non scopa dal 1990,2000,2009,2010 va da Rocco Siffredi a dirgli “ eh però Charlize Theron… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal 1990 Dal 1990 in Montenegro c’è sempre la stessa élite al potere Linkiesta.it La "vita in diretta" dal nido di un fratino

Guardandoli dal vivo, si capisce bene la loro fragilità. Abbiamo infatti seguito gli ultimi giorni della cova in un nido, la schiusa delle due uova presenti, e i primi passi dei pulcini. Ora davanti a ...

Edoardo Mapelli Mozzi è solo l'ultimo della lista degli italiani entrati a far parte delle royal family

Edoardo Mapelli Mozzi e la principessa Beatrice, il matrimonio segreto e privatissimo, il somethying borrowed direttamente dall'armadio della regina con abito vintage (prestato) e una tiara così prezi ...

Guardandoli dal vivo, si capisce bene la loro fragilità. Abbiamo infatti seguito gli ultimi giorni della cova in un nido, la schiusa delle due uova presenti, e i primi passi dei pulcini. Ora davanti a ...Edoardo Mapelli Mozzi e la principessa Beatrice, il matrimonio segreto e privatissimo, il somethying borrowed direttamente dall'armadio della regina con abito vintage (prestato) e una tiara così prezi ...