Da mezzogiorno vietato accendere fuochi all'aperto (Di mercoledì 29 luglio 2020) La decisione è stata presa dalle autorità dopo aver consultato gli esperti di MeteoSvizzera. Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : mezzogiorno vietato

RSI.ch Informazione

Il monopattino arriva in velocità e contromano da via Galliani e attraverso piazza Cavour imbocca via Lanza: solo l'abilità dell'automobilista che proviene in senso contrario evita il frontale, ma la ...Dopo i controlli dei tecnici Anas Individuati percorsi alternativi per i mezzi oltre le 3,5 tonnellate Via libera ai pullman di linea ...