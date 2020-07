CUNHA, DRIBBLING ED ESPLOSIVITA’ BRASILIANA: SOGNANDO RONALDINHO (Di mercoledì 29 luglio 2020) Viene dal Brasile il talento più cristallino dell’Herta Berlino. Dalla spiaggia dorata di João Pessoa con la passione per il futsal, ai gol all’Olympiastadion con la maglia dei berlinesi. Si chiama Matheus CUNHA, classe ’99, uno dei giovani più promettenti della Bundesliga. Ambizioso come pochi, spesso affida il suo futuro alle scelte di Dio come ha più volte ribadito durante le interviste. Su di lui molti club europei, con l’Inter di Antonio Conte che ha messo in moto il radar per il giovane sudamericano. Geniale con la palla al piede, predilige il destro – ma non disdegna il sinistro – e da buon brasiliano è un’amante dei DRIBBLING. Con il gol al Bayern Leverkusen dell’aprile del 2019 (indossava la maglia del Lipsia) si è qualificato al Puskas Award, premio ... Leggi su alfredopedulla

