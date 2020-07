Cultura, da Commissione Ue e Fei nuove misure di sostegno per le imprese (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Oggi la Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti (Fei) hanno lanciato nuove misure di sostegno alle imprese Culturali e creative per accedere più facilmente ai finanziamenti”. Lo ha annunciato l’Esecutivo Ue . “Il Fei fornirà maggiore flessibilità nelle sue garanzie e controgaranzie agli intermediari finanziari con l’obiettivo finale di alleviare i conseguenti vincoli economici causati dalla crisi del coronavirus. Concretamente – spiega Bruxelles – le imprese beneficeranno, ad esempio, di proroghe dei termini di rimborso o di interruzioni temporanee del credito. Ciò aiuterà vari settori creativi, tra cui i sottosettori dei media, dell’audiovisivo, del design, delle ... Leggi su ildenaro

