Cuba in difesa al popolo Palestinese (Di mercoledì 29 luglio 2020) Presa di posizione della Cuba Socialista Nazioni Unite, il 28 luglio la rappresentante permanente supplente di Cuba all'ONU, Ana Silvia Rodriguez, ha respinto martedì la posizione del governo israeliano. Israele dichiara pubblicamente il suo progetto di annettere vaste aree della Palestina occupata. Azione che va contro il Diritto Internazionale.

L'ex fidanzato cubano di Rocco Casalino rompe gli indugi e interviene sulla vicenda del trading online. Josè Carlos Alvarez lo fa rilasciando dichiarazioni a La Repubblica, dopo aver sottolineato la f ...

Il Capitolo italiano degli intellettuali in difesa dell'umanità per il Nobel ai medici cubani

Il Capitolo italiano della rete di intellettuali, artisti e movimenti sociali in Difesa dell’Umanità, coordinato da Luciano Vasapollo e Rita Martufi, ha fin dall’inizio aderito e promosso l’appello – ...

