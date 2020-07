Critici dell'emergenza, è bufera Bocelli: "Sono stato frainteso" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Andrea Cuomo Il tenore attaccato sui social e da Fedez: "Meglio tacere...". Salvini e l'assenza di mascherine nel mirino del Senato Non Sono negazionisti. Diciamo obiettori della mascherina. Ma se volevano fare clamore ci Sono certamente riusciti, organizzatori e ospiti del convegno svoltosi lunedì in Senato sul Covid-19 in cui si Sono indossate pochissime mascherine (cosa su cui i questori di Palazzo Madama stanno svolgendo un'istruttoria, come fa sapere il presidente Elisabetta Casellati) non si è messa in discussione l'importanza dell'epidemia che ha sconvolto l'Italia - come molti hanno semplicisticamente scritto - ma si Sono criticati i modi con cui viene gestita ora un'emergenza che non c'è ... Leggi su ilgiornale

Il tecnico dell’Inter a fine gara contro il Napoli è soddisfatto del risultato, della classifica e del gioco espresso: “Io sono sempre onesto e quando dico che stiamo crescendo dico la verità. A volte ...

Aiuti economici straordinari, De Luca: “Campania e Sud non si faranno più rapinare”

I governatori del Sud sono pronti a fare fronte comune per la distribuzione secondo critica di equità e, soprattutto di necessità oggettive, delle risorse economiche in arrivo con il Recovery Fund. E’ ...

