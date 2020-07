Cristiano Ronaldo a Celle Ligure, i fan circondano a nuoto lo yacht ma i cori non sono per lui: “Giorgina esci le mi**e” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Non poteva certo passare inosservato l’arrivo di Cristiano Ronaldo e del mega yacht a bordo del quale sta trascorrendo le vacanze con la famiglia a Celle Ligure. Il fuoriclasse della Juventus ha deciso di trascorrere qualche giorno di mare in Liguria assieme alla compagna Georgina Rodriguez e ai figli solo che i fan li hanno riconosciuti dagli scatti pubblicati su Instagram e a decine si sono avvicinati a nuoto all’imbarcazione. Come mostra questo video pubblicato su Instagram dalla stessa Georgina però, la loro attenzione non era tutta per Cr7, anzi li si sente gridare in coro “Georgina esci le mi**e”. L'articolo Cristiano Ronaldo a Celle Ligure, i fan ... Leggi su ilfattoquotidiano

