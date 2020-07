Covid nel Salernitano, il punto in Prefettura: “Situazione sotto controllo” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiProsegue l’attività di monitoraggio della Prefettura di Salerno sull’emergenza da Covid-19, in sinergia con l’ASL, gli Enti locali e le Forze di Polizia, allo scopo di “fare il punto” della situazione nella provincia di Salerno per assicurare il rispetto delle misure volte a contenere la diffusione del virus disposte dal Governo e dalla Regione Campania. L’argomento – sul quale, ha dichiarato il Prefetto Russo, “occorre mantenere la massima attenzione per scongiurare possibili episodi di ritorno del contagio” – è stato oggetto di esame nell’ambito del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato stamane con la partecipazione del Sindaco della città capoluogo Vincenzo Napoli, del Direttore ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel Coronavirus nel mondo: contagi, aggiornamenti e tutte le news sulla situazione la Repubblica Coronavirus Covid-19: Bolivia, crescono i contagi. Da Bergamo aiuti a Cochabamba per la “Ciudad de los Niños”

“La pandemia ha peggiorato la situazione di tante famiglie boliviane. Il Paese è nel pieno dell’emergenza. Non solo sanitaria, ma anche socio-economica”. Questa la testimonianza di don Gianluca ...

Enel: Starace, mercato deteriorato in II trim ma stimoli pubblici per superare crisi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 lug - "Il mercato e' ulteriormente deteriorato nel secondo trimestre" con l'emergenza Covid ma "i pacchetti di stimolo messi in campo a livello nazionale ed ...

