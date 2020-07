Covid, Galli su La7: “Fauci? Sbaglia a dare alla popolazione la responsabilità totale della lotta contro la pandemia”. Polemica con Telese (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Fauci è un uomo dell’establishment. E’ una persona che stimo molto ed è un vero scienziato. Però, quando dice che la situazione in Usa non è colpa dei politici ma della cittadinanza e delle diverse culture nei diversi Stati, non mi sento di essere d’accordo“. Così, a “In onda” (La7), l’infettivologo Massimo Galli commenta le dichiarazioni di Anthony Fauci sulla non responsabilità politica di Trump nella situazione drammatica da Covid negli Usa. E aggiunge: “Se ragionassimo in questi termini, dove andremmo a finire? Addossiamo alle spalle della popolazione la responsabilità totale della lotta contro la pandemia? Vi pare una cosa ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : L'emergenza non esiste, convegno anticovid al Senato. Galli: 'Dalla Lega un messaggio pericoloso' #Covid #ANSA - Corriere : Galli e i «negazionisti»: «Al convegno frasi pericolose, nessuno titolato a parlare» - fattoquotidiano : Covid, Galli su La7: “Clinicamente morto? No, ammazza ancora. Minoranza rumorosa di colleghi sostiene tesi contro f… - Varco001 : RT @fattoquotidiano: Covid, Galli su La7: “Clinicamente morto? No, ammazza ancora. Minoranza rumorosa di colleghi sostiene tesi contro fatt… - sologiuma : RT @fattoquotidiano: Covid, Galli su La7: “Clinicamente morto? No, ammazza ancora. Minoranza rumorosa di colleghi sostiene tesi contro fatt… -