Covid, Galli su La7: “Clinicamente morto? No, ammazza ancora. Minoranza rumorosa di colleghi sostiene tesi contro fatti evidenti” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “C’è una Minoranza rumorosa di colleghi che continuano a sostenere tesi contro le evidenze dei fatti. E molti di loro sono persone che conosco da anni, che stimo e per le quali nutro sentimenti di franca amicizia. Ma mi sembra che vogliano continuare a portare avanti una posizione sulla quale non mi va neanche di misurarmi“. Così, a “In onda” (La7), Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, commenta il convegno “negazionista” sul Covid, tenutosi nei giorni scorsi al Senato e organizzato da Vittorio Sgarbi e dal leghista Armando Siri. La conferenza ha visto la partecipazione di Matteo Salvini e di Andrea Bocelli, ma anche di clinici e scienziati, ... Leggi su ilfattoquotidiano

