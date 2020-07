Covid, Bocelli si scusa dopo gli attacchi: «Non era nelle mie intenzioni offendere nessuno» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il tenore è tornato sulla sua partecipazione al convegno «negazionista» sul Covid-19 organizzato al Senato: «Lo scopo del mio intervento al Senato era quello di sperare in un prossimo futuro in cui i bambini soprattutto, possano ritrovare la normalità» Leggi su corriere

