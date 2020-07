Covid, Ascierto ritratta: “Il tocilizumab non dà risultati significativi” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I tanto attesi risultati sull’efficacia del farmaco tocilizumab sui malati da Covid-19 sono arrivati e a darne notizia è proprio Paolo Ascierto il primo ad utilizzarlo nella lotta contro il virus. “Il CoVacta, lo studio di fase III, su scala mondiale, che ha valutato l’efficacia dell’utilizzo del tocilizumab confrontato con il placebo non ha dimostrato un vantaggio statisticamente significativo nel ridurre la mortalità a 4 settimane e nel miglioramento clinico nei pazienti con Covid-19”, dichiara Ascierto. “Tuttavia, lo studio riporta anche che il tempo di dimissione nei pazienti trattati con tocilizumab risulta essere inferiore. Questo dato potrebbe indicarci ... Leggi su anteprima24

Con un post su Facebook il professor Paolo Ascierto, diventato simbolo della lotta italiana al Covid-19, ha fatto il punto sulla sperimentazione del Tocilizumab: "CoVacta, lo studio di fase III, su sc ...“Purtroppo il COVID circola ancora, lo abbiamo visto con i focolai che si sono recentemente sviluppati in varie zone d’Italia”. A parlare è il dott. Paolo Ascierto, in prima fila contro la lotta al Co ...