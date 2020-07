Covid, a Origgio accordo con l’Istituto Mario Negri: caccia al virus nel depuratore (Di mercoledì 29 luglio 2020) Si cerca il Covid nelle acque reflue del depuratore. E’ l’innovativo progetto messo a punto dal Comune di Origgio con l’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri e l’Università Statale, finalizzato al monitoraggio del coronavirus in paese a scopo preventivo. A illustrare l’iniziativa è il sindaco Mario Ceriani, molto orgoglioso che Origgio sia stato inserito in … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Covid, a Origgio accordo con l’Istituto Mario Negri: caccia al virus nel depuratore ... Leggi su ilnotiziario

In prima linea nella lotta e nella prevenzione al Coronavirus. Dopo la donazione delle mascherine ... "Del resto – spiega il sindaco Mario Ceriani – la situazione del Comune di Origgio è ottimale per ...In prima linea nella lotta e nella prevenzione al Coronavirus. Dopo la donazione delle mascherine per i bimbi con i fondi risparmiati dagli stipendi della Giunta e i saturimetri per i medici, ora la c ...