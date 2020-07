Covid-19, Galli si sfoga: “Il virus non sparisce con l’estate” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Covid-19, Galli si sfoga: “Il virus non sparisce con l’estate”. Il noto virologo se la prende con gli “stagionali” del coronavirus e sottolinea l’importanza di non abbassare la guardia Continuano le apparizioni televisive del noto virologo Massimo Galli, responsabile del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano. Ieri è stato ospite del programma di … L'articolo Covid-19, Galli si sfoga: “Il virus non sparisce con l’estate” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

