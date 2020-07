Covid-19, aumentano i casi tra i giovani e l’Oms li avvisa: “Hanno delle responsabilità” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoaumentano i casi di coronavirus tra i giovani e l’Oms esprime grande preoccupazione attraverso le parole di Hans Kluge: “Da padre di due figlie capisco che i giovani non vogliano perdersi l’estate, ma hanno una responsabilità verso loro stessi, i loro genitori, i loro nonni e le loro comunità”, ha detto il capo di Oms Europa. “Un numero crescente di paesi sta vivendo scoppi di contagi localizzati e un ritorno dei casi. Stiamo ricevendo noizie da parte delle autorità sanitarie che riferiscono di una proporzione più alta di nuovi contagi tra i giovani”. Kluge ha poi precisato: “Se faccio una passeggiata nei boschi non è la stessa cosa che se vado a un ... Leggi su anteprima24

fisco24_info : Simest: utile schizza a 4,5 mln, aumentano finanziamenti: Previsto ulteriore incremento con agevolazioni Covid - GiornalediMonte : Abruzzo/Covid 19. Ancora 4 casi registrati. Aumentano gli attualmente positivi: 109 - alessan58405702 : @NicolaVerroca @RadioSavana No dai che poi Conte & C. pensano che i numeri covid aumentano e impone a noi ulteriori restrizioni - bruto015 : @fanpage Che sia o meno efficace contro il Covid poco conta, contano invece gli investimenti che si stanno facendo… - ForzaToro1971 : RT @bioccolo: Aumentano i contagi sul lavoro: 965 e 16 morti in 15 giorni Ma per @sole24ore @Corriere @repubblica e @LaStampa ogni giorno… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid aumentano Francia: aumentano i casi di Covid-19 tra i giovani, colpa degli assembramenti "da divertimento" Euronews Italiano Acea: in 1° sem. utile +1% a 144 mln, ebitda +13% a 569 mln

In aumento gli investimenti pari a 411 milioni di Euro (+20% ... della riduzione dei prezzi di vendita dell'energia elettrica prodotta a causa dell'emergenza Covid-19. Commerciale e trading: L'area ...

Coronavirus, il bollettino di oggi: Lazio, 16 nuovi casi "d'importazione"

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, mercoledì 29 luglio 2020. Tutti i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese verranno comunicati dopo le ore 17 dal mi ...

In aumento gli investimenti pari a 411 milioni di Euro (+20% ... della riduzione dei prezzi di vendita dell'energia elettrica prodotta a causa dell'emergenza Covid-19. Commerciale e trading: L'area ...L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, mercoledì 29 luglio 2020. Tutti i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese verranno comunicati dopo le ore 17 dal mi ...