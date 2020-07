Costiera Amalfitana, Cirielli (FdI): “La Campania frana per colpa di De Luca” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti “La Campania frana e da De Luca neanche una risposta. Come ha speso i fondi per il dissesto idrogeologico?”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e parlamentare salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Domenica scorsa si è verificato un grosso smottamento tra Positano e Praiano che ha rischiato di colpire le imbarcazioni presenti in mare; ieri, una frana è crollata sulla spiaggia di Conca dei Marini costringendo alla fuga decine di bagnanti. Mi domando cosa abbia fatto il governatore De Luca, nel corso degli ultimi cinque anni, per mitigare il dissesto idrogeologico? Ma la risposta, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti: niente”. “L’amministrazione regionale di centrosinistra – dichiara ... Leggi su anteprima24

Napoliflash24 : Nuova frana in costiera amalfitana - - debosag63 : RT @NapoliDaVivere: Sui Sentieri degli Dei 2020: il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana - WTRMLNSGRHARRY : vorrei camminare in macchina, sulla costiera amalfitana, con Daniel Sharman ascoltando Raindrops Keep Falling On My Head - mamydelgang : @yoongolo_ @alicenayara4 @G_orgeea @fabritaara Nessuno si lamenta del mare, quelle che vedi sono tutte risposte a c… - Libellu87858416 : RT @micheleguarino8: Nel mondo esistono tanti posti incantevoli, ma credo senza paura di smentite che la Costiera Amalfitana sia tra le pi… -