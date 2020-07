Cosenza. Tre nuove positività riscontrate tra la comunità senegalese (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tre nuove positività sono state riscontrate tra la comunità senegalese a Cosenza. I casi totali attuali sono saliti a 21. I nuovi positivi sono due bambini e un adulto che fanno parte dello stesso nucleo familiare. In base a quanto riferito dai sanitari dell’Azienda sanitaria provinciale bruzia, è un effetto “ping pong”, perché le persone positive rimangono in contatto all’interno della stessa abitazione con altre che invece non lo sono. Pertanto, i componenti della task force, guidati dal dott. Mario Marino, hanno proposto già nei scorsi alle autorità competenti, di individuare una struttura da adibire ad “albergo sanitario”. L’obiettivo è collocare pazienti positivi e asintomatici al coronavirus, e soggetti negativi al virus ... Leggi su laprimapagina

