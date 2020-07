Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 29 luglio (Di mercoledì 29 luglio 2020) I numeri coronavirus 29 luglio sono molto indicativi rispetto all’andamento del contagio e rispetto alle ultime indicazioni che il governo e il parlamento hanno fornito per fronteggiare la pandemia da qui al 15 ottobre, data di proroga dello stato di emergenza per quanto riguarda il coronavirus in Italia. Oggi, il ministero della Salute ha fornito, come ogni giorni, i dati sull’andamento del contagio. Nella giornata di ieri, dopo una correzione, i nuovi positivi erano saliti nuovamente sopra quota 200 nelle ultime 24 ore, oggi invece si assiste a un altro aumento significativo. Nella giornata del 29 luglio infatti sono 289 in più i malati di coronavirus in Italia, un dato sempre inferiore rispetto a quello del resto d’Europa, ma significativamente preoccupante ... Leggi su giornalettismo

