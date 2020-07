Corre all’ospedale rischia infezione terribile: i medici le trovano un insetto nel… (Di mercoledì 29 luglio 2020) Una donna di 42 anni, si accorge di avere “qualcosa” in movimento all’interno del naso. Si trattava di uno scarafaggio che dopo qualche ora è riuscito ad arrivare al cranio. I medici hanno avuto difficoltà nell’estrarlo ma alla fine ci sono riusciti. L’animale era ancora vivo. I sintomi della donna Il Times of India ha raccontato la storia di una collaboratrice domestica indiana di nome Selvi, che durante la notte ha accusato un fastidio nella narice destra. Si è svegliata a causa proprio del formicolio ma pensando si trattasse di un raffreddore in arrivo lasciò perdere la sensazione. Arrivata l’alba però, la donna decise di recarsi in una clinica. Ha dichiarato al New Indian Express: “Non riuscivo a spiegare la mia sensazione, ma ero sicura che fosse un insetto di qualche ... Leggi su velvetgossip

