Coronavirus: una vittima in provincia. Nessun contagio né guariti (Di mercoledì 29 luglio 2020) ALESSANDRIA - Una vittima, ma non oggi,, zero contagi e zero guariti: questo l'aggiornamento quotidiano dell'emergenza Coronavirus in provincia secondo l'Unità di crisi regionale. Il totale dei deceduti positivi al virus in Piemonte sale dunque a 4.128: 679 Alessandria, 256 Asti, 208 Bi... Leggi su ilpiccolo

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati comunicati dal ministero della Salute 289 nuovi casi di contagio da coronavirus, per un totale di 246.776. I morti totali registrati sono 35.129, 6 in più risp ...

Virus Roma, personale senza mascherina e niente distanze anti-Covid: i vigili chiudono 5 giorni una frutteria

Coronavirus, nuovi controlli nella Capitale e chiusura di un negozio. La polizia locale di Roma Capitale, nel corso di un servizio legato alla verifica del rispetto delle normative anti contagio da pa ...

