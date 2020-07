Coronavirus ultime notizie: covid non è epidemia stagionale per l’Oms (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus ultime notizie: covid non è epidemia stagionale per l’Oms Coronavirus ultime notizie: probabilmente non ci sarà una seconda ondata di covid-19. Presumibilmente ci sarà un’unica grande ondata, quella che sta investendo il mondo, con diversa forza e in differenti Paesi, e che ci dice che il virus circola ancora, è tra noi e difficilmente sparirà con l’estate. A illustrare gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus è stata la dottoressa Margaret Harris, portavoce dell’Organizzazione mondiale della Sanità, in occasione di un briefing virtuale a Ginevra. Nel corso dell’intervento la dottoressa ha invitato ad applicare ... Leggi su termometropolitico

