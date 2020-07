Coronavirus, Trianni (Villa Pineta Modena): “Riabilitazione respiratoria per il ripristino della funzionalità” (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA – Si e’ sentito molto parlare di trattamento respiratorio e di riabilitazione respiratoria nei pazienti che sono risultati positivi al Covid-19. Il recupero delle loro funzionalita’ necessita di protocolli individuali perche’ questa nuova malattia ha insegnato che la reazione di ogni paziente e’ diversa e cio’ e’ dovuto non solo alla carica virale bensi’ alla situazione clinica di partenza del soggetto. Ma come hanno risposto le struttura, soprattutto nei territori maggiormente colpiti dalla pandemia? E il recupero post polmonite interstiziale e’ totale oppure no? A fare chiarezza in merito e a raccontare anche i progetti formativi nel campo della riabilitazione respiratoria e’ Ludovico Trianni, pneumologo e primario dell’ospedale privato Villa Pineta a Modena. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Trianni Coronavirus, Trianni (Villa Pineta Modena): "Riabilitazione respiratoria per il ripristino della funzionalità" - DIRE.it Dire Il Taormina Film Fest nel segno di Dolce & Gabbana

Taormina - Dopo la bellissima serata di ieri con la proiezione di «Devotion», diretto da Giuseppe Tornatore e prodotto da Dolce&Gabbana, con le musiche inedite di Ennio Morricone, questa sera si concl ...

Taormina Film Fest, assegnati i premi: le foto più belle dal Teatro Antico

TAORMINA - Dopo la bellissima serata di ieri con la proiezione di «Devotion», diretto da Giuseppe Tornatore e prodotto da Dolce&Gabbana, con le musiche inedite di Ennio Morricone, questa sera si concl ...

Taormina - Dopo la bellissima serata di ieri con la proiezione di «Devotion», diretto da Giuseppe Tornatore e prodotto da Dolce&Gabbana, con le musiche inedite di Ennio Morricone, questa sera si concl ...TAORMINA - Dopo la bellissima serata di ieri con la proiezione di «Devotion», diretto da Giuseppe Tornatore e prodotto da Dolce&Gabbana, con le musiche inedite di Ennio Morricone, questa sera si concl ...