Coronavirus, Toscana: controlli delle Asl sugli arrivi extra Schengen anche alle stazioni dei bus (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ai casi eventualmente positivi verrà offerta la possibilità di restare in isolamento presso negli alberghi sanitari per soggetti positivi. Il monitoraggio sarà garantito anche per i contatti stretti dei positivi Leggi su firenzepost

officinemoro : RT @trescogli: La coerenza ... Volevo solo ricordarvi che in Toscana ci sono le regionali, che Bocelli ospita Salvini e Meloni in villa a F… - CittadinidiTwtt : RT @toscananotizie: #COVID19 #coronavirus #Toscana Per chi viene da paesi extra Schengen tracciamento e test anche nelle stazioni dei bus.… - CinquiniC : RT @toscananotizie: #COVID19 #coronavirus #Toscana Per chi viene da paesi extra Schengen tracciamento e test anche nelle stazioni dei bus.… - aurora_pianese : RT @trescogli: La coerenza ... Volevo solo ricordarvi che in Toscana ci sono le regionali, che Bocelli ospita Salvini e Meloni in villa a F… - CRToscana : RT @toscananotizie: #COVID19 #coronavirus #Toscana Per chi viene da paesi extra Schengen tracciamento e test anche nelle stazioni dei bus.… -