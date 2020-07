Coronavirus, Sgarbi sbotta alla Camera: “Ho la stessa mascherina da un mese, è un’infinita farsa, nessun medico ci ha detto di usarla” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Queste mascherine che noi continuiamo a portare in Parlamento, come un’infinita farsa, hanno un’efficacia reale? Durano quattro ore o anche di piu’? Dobbiamo stabilirlo, altrimenti ne servirebbero un’infinita’, e parliamo di una spesa colossale per una cosa probabilmente non necessaria che noi portiamo sulla base di un infingimento collettivo“. Vittorio Sgarbi sbotta nel corso dell’audizione del commissario straordinario all’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri in Commissione Cultura, sull’avvio dell’anno scolastico. Arcuri aveva detto che il suo ufficio “fornira’ ogni giorno 11 milioni di mascherine chirurgiche gratuite, ogni giorno, a tutto il personale scolastico e non scolastico”. Sgarbi ha ... Leggi su meteoweb.eu

