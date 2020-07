Coronavirus, senza morti da 8 giorni Rizzi: «Non ne escludo altri, ma non per nuovi casi» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il direttore dell’Unità di Malattie infettive dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: «Pazienti gravi non ne abbiamo più, i ricoverati positivi sono qui per altre patologie». Niente liberi tutti. «A Bergamo manteniamo cautela» Leggi su ecodibergamo

RegLombardia : #LNews #Coronavirus @GiulioGallera : Quarto giorno consecutivo senza decessi e 6 province a zero contagi. Continua… - SkyTG24 : #Roma, Salvini senza mascherina a un convegno in Senato sul coronavirus - Giorgiolaporta : Ho visto la moglie di un vice Ministro alla Sanità grillino andare in giro per ospedali a vendere mascherine senza… - AngeloTani : @WhiteHouse @realDonaldTrump ?? Oltre ad essere un buffone ignorante è anche pericoloso,per se stesso e per il popol… - freddieshowon : RT @TWENTY0NESUNS: 'Fedez si schiera sempre sui temi controversi senza paura di perdere consensi!!!!' Il tema controverso: il Coronavirus è… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus senza Coronavirus Umbria, quarto giorno consecutivo senza nuovi casi LA NAZIONE Coronavirus: procedura rimborso aerei, treni, bus, soggiorni hotel

Nel Decreto 9/2020 del 2 marzo, nel Decreto Cura Italia del 17 marzo e nel Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020 n. 77) sono contenut ...

In Italia 212 nuovi casi e 12 decessi da Covid

AGI - Aumentano i nuovi casi di coronavirus in Italia, 212 oggi contro i 170 di ieri, ma con molti più tamponi, 48.170 contro 25.551. Il totale sale cosi' a 246.488. Pesa l'aumento della Lombardia, 53 ...

Nel Decreto 9/2020 del 2 marzo, nel Decreto Cura Italia del 17 marzo e nel Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020 n. 77) sono contenut ...AGI - Aumentano i nuovi casi di coronavirus in Italia, 212 oggi contro i 170 di ieri, ma con molti più tamponi, 48.170 contro 25.551. Il totale sale cosi' a 246.488. Pesa l'aumento della Lombardia, 53 ...