Coronavirus, San Marino: positivo un giocatore del Tre Fiori (Di mercoledì 29 luglio 2020) SAN Marino - È un giocatore del Tre Fiori il primo soggetto positivo al tampone riscontrato dall'inizio dell'attivita' di screening organizzata dalla Federcalcio di San Marino in collaborazione con l'... Leggi su corrieredellosport

pfmajorino : Che macello in Lombardia. Coronavirus in Lombardia, inchiesta sui test sierologici: indagati i vertici di San Matt… - Agenzia_Ansa : Perquisizioni negli uffici e nei laboratori del Policlinico San Matteo e della società Diasorin. Indagati i vertic… - sportli26181512 : Coronavirus, San Marino: positivo un giocatore del Tre Fiori: Il contagiato è stato messo subito in isolamento in u… - infoitinterno : Coronavirus, 3 nuovi casi positivi a Borgo San Lorenzo e Scarperia: il punto della situazione - cippiriddu : 'L'uomo ha distrutto i dinosauri, batterà anche il Coronavirus'. (Il direttore del Cellino San Marco Post) -

Coronavirus / Sei nuovi casi nel Piceno: altri quattro ad Acquaviva, uno sulla costa

SAN BENEDETTO – L’emergenza non è finita. Nel Piceno ci sono 6 casi da Covid-19. Questa volta non si tratta di bengalesi. Dopo i due di ieri madre e figlia italiane domiciliate da giugno ad Acquaviva ...

Coronavirus, D’Amato: nel Lazio oggi 34 casi, 16 sono importati

Nella Asl Roma 5 si registrano quattro nuovi casi nelle ultime 24h e tre di questi hanno un link familiare con un caso di rientro dalla Spagna e un caso di un uomo in fase di pre-ospedalizzazione al ...

