Coronavirus, proroga dello stato di emergenza. Conte: ‘Questo non significa tornare al lockdown’ (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo il voto favorevole in Senato per la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre arrivano anche 286 voti a favore nell’Aula della Camera. I contrari sono stati 221, mentre gli astenuti 5. ‘Voglio dire che il governo sta operando questa valutazione sulla base di istanze organizzative, operative. Non certo perché si vuole fare un uso strumentale come qualcuno si è spinto ad affermare perché ad esempio si vuole assumere un atteggiamento liberticida, si vuole reprimere il dissenso, si vuole tenere la popolazione in uno stato di soggezione. Sono affermazioni gravi che non hanno nessuna corrispondenza nella realtà. Se non si condivide la necessità di prorogare lo stato di emergenza lo si dica in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

MediasetTgcom24 : Coronavirus, premier Conte chiederà proroga stato d'emergenza #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nel testo della maggioranza proroga emergenza al 15 ottobre. #Conte: 'Così il paese è più sicuro'… - Agenzia_Ansa : Via libera dell'Aula della #Camera alla risoluzione di maggioranza che proroga lo stato di emergenza sulla crisi… - Camillamariani4 : La risposta a chi mi ha rotto le palle circa il post precedente, in cui dico di voler lasciare l'Italia. Un paese n… - Chris974canada : RT @arte_nicola: Proroga dello stato di emergenza ?? La prima immagine che mi viene in mente è questa. Sul serio, eh ?? e non per essere auto… -