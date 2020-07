Coronavirus, positivo un giocatore del Siviglia: a rischio l’Europa League (Di mercoledì 29 luglio 2020) Una brutta notizia per il Siviglia: un giocatore della rosa è risultato positivo al Coronavirus. A rischio la sfida contro la Roma in Europa League Ci siamo quasi. Con i campionati nazionali ormai verso la conclusione, i principali club europei sono pronti per scendere in campo e sfidarsi per conquistare la Champions League e l’Europa … L'articolo Coronavirus, positivo un giocatore del Siviglia: a rischio l’Europa League proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Coronavirus, Brusaferro: "In Italia situazione stabile, ma il virus circola, 30% asintomatici"

Il presidente dell'Iss: "Siamo nella parte bassa della curva epidemica con dato stabile di 200-300 nuovi casi al giorno" Coronavirus: 11 morti nelle ultime 24 ore, 212 i nuovi casi e 163 i guariti Oms ...

