Coronavirus, per un italiano su 4 non ha avuto ricadute economiche (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dopo l'emergenza Covid19 che ha stravolto tutte le nostre abitudini, gli italiani stanno cercando di tornare alla loro quotidianità. Un ritorno alle abitudini che, per la maggioranza degli intervistati, sta avvenendo in maniera graduale. Quasi 2 italiani su 5, invece, non riescono ancora ad avere una quotidianità che si avvicini a quella pre Covid19, sia per i risvolti sanitari sia per quelli economici dovuti ad una riduzione delle entrate. E' quanto risulta da un sondaggio di Euromedia Research.Proprio a causa della crisi economica che si è generata a seguito della pandemia, circa 2/3 degli italiani dichiara di dover iniziare a risparmiare e mettere da parte qualcosa per il futuro. Per 1 italiano su 4, invece, l'emergenza Covid19 non ha avuto ricadute sulle proprie finanze e, quindi, ... Leggi su iltempo

chetempochefa : “Dopo il coronavirus non saremo migliori. Gli uomini non imparano. È nella natura umana il dimenticarsi presto dell… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: chi organizza convegni per negare la pericolosità dell’epidemia lancia messaggi di TOTALE IRRESPONSA… - fattoquotidiano : Coronavirus, per Salvini il saluto con il gomito è “la fine della specie umana”: “Se uno mi allunga la mano, io gli… - beppebalestro : RT @NicolaPorro: Per la serie 'ti piace vincere facile', subito è arrivato l'attacco di #Fedez alle parole di #Bocelli. Peraltro, nel più p… - EffimeraAlkimia : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: D'AMATO, ‘OGGI 34 CASI E DI QUESTI 16 SONO CASI DI IMPORTAZIONE: OTTO CASI DI NAZIONALITA’ BANGLADESH, TRE C… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus per Coronavirus nel mondo: contagi, aggiornamenti e tutte le news sulla situazione la Repubblica Coronavirus, per un italiano su 4 non ha avuto ricadute economiche

Un ritorno alle abitudini che, per la maggioranza degli intervistati, sta avvenendo in maniera graduale. Quasi 2 italiani su 5, invece, non riescono ancora ad avere una quotidianita' che si avvicini a ...

Cosenza, in arrivo nuovi buoni spesa per le famiglie in difficoltà a causa del Covid

Il Comune pubblica l’avviso per l’accesso alle misure adottate dalla Regione per le famiglie in difficoltà, a causa dell’emergenza da Covid-19 COSENZA – Il Comune di Cosenza ha pubblicato l’avviso per ...

Un ritorno alle abitudini che, per la maggioranza degli intervistati, sta avvenendo in maniera graduale. Quasi 2 italiani su 5, invece, non riescono ancora ad avere una quotidianita' che si avvicini a ...Il Comune pubblica l’avviso per l’accesso alle misure adottate dalla Regione per le famiglie in difficoltà, a causa dell’emergenza da Covid-19 COSENZA – Il Comune di Cosenza ha pubblicato l’avviso per ...