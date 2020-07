Coronavirus, Oms: "I giovani potrebbero provocare nuovi picchi in Europa" (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA - L'aumento dei casi di Coronavirus tra i giovani potrebbe provocare i nuovi picchi in Europa. Lo ha detto il direttore dell'ufficio regionale dell'Oms, Hans Kluge, in un'intervista a Bbc Radio 4 ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : Oms: 'Il #Coronavirus non è stagionale, unica grande ondata' #ANSA - Agenzia_Ansa : #Oms: il #Coronavirus non è stagionale, è un'unica grande ondata #ANSA - rtl1025 : ?? #OMS, il #coronavirus non è come l'influenza, non segue le stagioni, ma è un' unica grande ondata ?? di Maria Pa… - mgrazia1961 : RT @rtl1025: ?? #OMS, il #coronavirus non è come l'influenza, non segue le stagioni, ma è un' unica grande ondata ?? di Maria Paola #Raiola… - GoSolar01 : RT @infoitsalute: Coronavirus, allarme Oms: 'Sarà una grande ondata' -