Coronavirus, Omceo Roma: “Vaccino antinfluenzale e Usca, così prepariamo il post-estate” (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA – Dopo le prime fasi dell’emergenza coronavirus a Roma e nel Lazio “ci si sta gia’ preparando al post-estate”, quando, insieme alla delicatissima questione della riapertura delle scuole, potrebbe esserci nuova ondata di Covid che “sara’ piu’ lieve solo se i cittadini saranno stati bravi nel rispetto delle misure di sicurezza”. Fondamentale sara’ anche la campagna di vaccinazioni antinfluenzale che partira’ a settembre. A dirlo e’ stato Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma, intervistato dall’agenzia Dire su come il territorio si stia preparando al prossimo autunno, momento topico per l’intero Paese in ottica di superamento dell’emergenza. Leggi su dire

hardcorejudas : RT @SanitaInf: Coronavirus, Aodi (Amsi): «Il 40% nel mondo dei contagi sono d'importazione ma non è colpa dei migranti irregolari» https://… - SanitaInf : Coronavirus, Aodi (Amsi): «Il 40% nel mondo dei contagi sono d'importazione ma non è colpa dei migranti irregolari» - lillydessi : Coronavirus, Omceo Roma: 'Virus circola ancora, niente allarmismi ma serve prudenza' - - ilfaroonline : Omceo Roma: “#Il_Coronavirus circola ancora, non bisogna essere allarmisti ma, l’imprudenza è pericolosa” - BasicLifeSupp : Coronavirus. L’Omceo e Opi di Trento chiedono un tavolo di confronto sulla Fase 2 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Omceo Coronavirus, Omceo Roma: "Virus circola ancora, niente allarmismi ma serve prudenza" - DIRE.it Dire Coronavirus, Ordine dei medici e Politecnico in campo per la prevenzione

«L’obiettivo di questa collaborazione con il Politecnico di Torino è fornire una serie di indicazioni a disposizione di medici, operatori sanitari e cittadini su come ridurre al massimo i rischi di ...

Omceo Roma: “Il Coronavirus circola ancora, non bisogna essere allarmisti ma, l’imprudenza è pericolosa”

Gli occhi ora sono puntati anche sui giovani e sulla movida. Ma come si fa a spiegare ai più giovani che il virus non è ancora sparito? “Senza calcare la mano e far generare ansie e timori che non ser ...

«L’obiettivo di questa collaborazione con il Politecnico di Torino è fornire una serie di indicazioni a disposizione di medici, operatori sanitari e cittadini su come ridurre al massimo i rischi di ...Gli occhi ora sono puntati anche sui giovani e sulla movida. Ma come si fa a spiegare ai più giovani che il virus non è ancora sparito? “Senza calcare la mano e far generare ansie e timori che non ser ...