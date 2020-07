Coronavirus: oltre 150 mila morti negli Usa (Di mercoledì 29 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 29 LUG - I morti per Coronavirus hanno superato i 150 mila, secondo i dati della Johns Hopkins University. I casi di contagio negli Usa sono 4.396.030, sempre secondo gli ultimi dati ... Leggi su corrieredellosport

