Coronavirus oggi nel Lazio: i dati del bollettino del 29 luglio (Di mercoledì 29 luglio 2020) La situazione del Coronavirus oggi nel Lazio nel bollettino della Regione: un dato in netto rialzo rispetto a ieri con 34 casi nelle ultime 24 ore e zero decessi. Ieri i positivi erano solo 10. Tra i positivi di oggi 16 sono casi di importazione: otto casi di nazionalità del Bangladesh, tre da Spagna, due da Romania, due da India e uno da Afghanistan. Tre i casi per screening in fase di pre-ospedalizzazzione ospedaliera. Hanno preso il via questa mattina i test presso il Terminal dei bus a Tiburtina e i passeggeri del primo arrivo dalla Romania sono tutti negativi alla sieroprevalenza. L’assessore alla Sanità D’Amato spiega che sono previsti per questa settimana circa 500 arrivi e le operazioni saranno garantite presso lo scalo anche nelle ore notturne e nei fine settimana ... Leggi su nextquotidiano

