Coronavirus, oggi in Italia 289 nuovi casi e 6 morti (Di mercoledì 29 luglio 2020) I dati sono stati comunicati dalla protezione civile. Da qualche giorno sono in lieve crescita le persone malati non gravemente, mentre prosegue il calo dei ricoveri Leggi su ilsole24ore

RegLombardia : #LNews @GiulioGallera: “Buone notizie per 4 Province (Como Lecco Mantova e Monza) dove oggi non si riscontrano nuo… - fanpage : Campania, 29 positivi. De Luca: “Dati nomi falsi al ristorante, stupidità assoluta” - SkyTG24 : Coronavirus a #Roma, disposta quarantena per chi arriva da Bulgaria e #Romania. Diretta - ilsussidiario : #Bollettino di #RegioneLombardia con i #dati di #coronavirus di oggi 29 Luglio - poetanaif : Coronavirus, bollettino di oggi 29 luglio: in Toscana 17 nuovi casi. Nessun decesso -