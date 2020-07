Coronavirus, nomi falsi al ristorante: 29 positivi. Scatta la chiusura immediata (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ieri l'Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato che i nuovi positivi al Coronavirus Sars-Cov-2 sono 29: è il numero più alto degli ultimi tre mesi, non erano stati così tanti dallo scorso 28 aprile, quando erano risultate positive 30 persone. Il totale dei contagiati in Campania è salito così a 4.955 persone, mentre quello dei tamponi analizzati è di 326.098 (1.546 nell'ultima giornata di analisi). Complessivamente i guariti in regione dall'inizio dell'epidemia sono 4.128 (+1), i deceduti sono invece 434. Per quanto riguarda l'andamento, in Campania risultano ricoverate con sintomi 27 persone (-2), in Terapia Intensiva ci sono invece 4 persone. Sono 362 (+30) le persone in isolamento domiciliare e gli attualmente positivi sono 393 (+28). I dati, diffusi nel pomeriggio di ... Leggi su howtodofor

Cresce il numero dei dipendenti di un ristorante del lido di Jesolo (Venezia), originari del Bangladesh, positivi al Covid-19. Il locale è stato chiuso mentre l'Ulss 4 è al lavoro per individuare un l ...

