Coronavirus nel Lazio, impennata di casi nelle ultime 24 ore: ecco dove si sono verificati (Di mercoledì 29 luglio 2020) Oggi registriamo 34 casi e zero decessi. Di questi 16 sono casi di importazione: otto casi di nazionalità del Bangladesh, tre da Spagna, due da Romania, due da India e uno da Afghanistan. Tre i casi per screening in fase di pre-ospedalizzazzione ospedaliera. Coronavirus nel Lazio: via ai test presso il Terminal Tiburtina Hanno preso il via questa mattina i test presso il Terminal dei bus a Tiburtina e i passeggeri del primo arrivo dalla Romania sono tutti negativi alla sieroprevalenza. sono previsti per questa settimana circa 500 arrivi e le operazioni saranno garantite presso lo scalo anche nelle ore notturne e nei fine settimana quando sono previsti il maggior numero di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus: due nuovi contagi in Sardegna, zero decessi

Salgono a 1.394 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio ... riconducibile al caso positivo di un residente in Sardegna rientrato dalla Spagna, e nel Sud ...

Piemonte meta ambita da 25% turisti italiani

(ANSA) - TORINO, 29 LUG - Piemonte meta ambita dal 25% dei turisti italiani anche in questi difficili mesi dell'emergenza Coronavirus e del post lockdown. Lo rivelano i dati raccolti dall'Osservatorio ...

