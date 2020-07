Coronavirus, nel Lazio casi triplicati nelle ultime 24 ore. Via ai test su passeggeri bus da Romania (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sono 34 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Nessun morto. I casi sono triplicati rispetto a quelli del 28 luglio (quando i nuovi positivi erano stati 10). Dei nuovi contagiati... Leggi su ilmattino

repubblica : Fauci: 'In autunno è possibile una seconda ondata nel Nord Italia' - NicolaPorro : Per la serie 'ti piace vincere facile', subito è arrivato l'attacco di #Fedez alle parole di #Bocelli. Peraltro, ne… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nel testo della maggioranza proroga emergenza al 15 ottobre. #Conte: 'Così il paese è più sicuro'… - Misalu1 : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo,l'allarme di Lam: 'Ospedali di Hong Kong al collasso' [aggiornamento delle 15:17] - LaCnews24 : Coronavirus, in Calabria tre nuovi casi positivi nel bollettino del 29 luglio #calabrianotizie #newscalabria -