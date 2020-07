Coronavirus, ministero della Salute: 289 nuovi contagi e sei decessi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sono 289 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore, per un totale di 246.777 casi. Lo ha reso noto il ministero della Salute, aggiungendo che sono sei i decessi registrati in un ... Leggi su tgcom24.mediaset

