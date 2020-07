Coronavirus minaccia di nuovo il calcio: tanti nuovi casi in Spagna di giocatori positivi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Uno dopo l'altro. Il Coronavirus minaccia nuovamente il calcio spagnolo e i contagiati salgono. Uno al Real Madrid. Un altro all'Almería, poi Siviglia e Real Saragozza Dopo la conclusione della Liga, lo scorso 20 luglio la situazione sanitaria in molti club spagnoli è peggiorata. casi anche da accertare riguardano: Deportivo, Numancia, Estremadura, Racing, Elche e Rayo Vallecano. Intanto sale la preoccupazione per Siviglia e Real Madrid impegnate ad agosto in Europa League e Champions League contro Roma e Manchester City. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Il premier britannico Boris Johnson in un'intervista alla Bbc ha ammesso che il suo governo non ha compreso appieno la portata della minaccia del Coronavirus per settimane.

246.488 i casi totali di Covid-19 in Italia, numero aggiornato a data odierna, 28 luglio. 212 i nuovi casi di contagio, 53 dei quali registrati in Lombardia; 29 in Campania; 20 in Emilia-Romagna e 24 ...

Preso il super-ricercato evaso dopo l’omicidio della suocera

FOGGIA. Catturato il super ricercato Cristoforo Aghilar, il detenuto evaso dal carcere di Foggia dove era rinchiuso per l’omicidio della ex suocera. Il trentaseienne aveva partecipato alla fuga di mas ...

