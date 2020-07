Coronavirus. Mercoledì 29 luglio: sono 34 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma- “Oggi registriamo 34 casi e zero decessi. Di questi, 16 sono casi di importazione: 8 casi di nazionalita’ del Bangladesh, tre dalla Spagna, due dalla Romania, due dall’India e uno dall’Afghanistan. Tre i casi per screening in fase di pre-ospedalizzazzione ospedaliera”. Lo fa sapere in una nota l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Hanno preso il via questa mattina- spiega l’assessore- i test presso il Terminal dei bus a Tiburtina e i passeggeri del primo arrivo dalla Romania sono tutti negativi alla sieroprevalenza. sono previsti per questa settimana circa 500 arrivi e le operazioni saranno garantite presso lo scalo anche nelle ore notturne e nei fine settimana ... Leggi su romadailynews

