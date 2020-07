Coronavirus: Madonna pubblica video cospirazionista sul vaccino, Instagram lo censura (Di mercoledì 29 luglio 2020) Madonna è stata censurata da Instagram dopo avere condiviso un video cospirazionista: nel post si affermava che il vaccino per il Coronavirus esiste già, ma è stato nascosto per “lasciare che i ricchi diventino sempre più ricchi“. Instagram ha oscurato il video, aggiungendo la didascalia: “Informazioni false“. La piattaforma ha anche indirizzato gli utenti a una pagina di debunking delle affermazioni contenute nel video condiviso dalla pop star, sottolineando che non esiste ancora un vaccino contro il Coronavirus. Il video è stato successivamente cancellato dalla pagina, ma non prima che i fan la ... Leggi su meteoweb.eu

gnu4545 : Dopo #Bocelli, anche #Madonna si schiera con i cospirazionisti del #coronavirus. Non è che, ad una certa età, cant… - Himyia : RT @Linus2k: E ci siamo giocati anche #Madonna - Linus2k : E ci siamo giocati anche #Madonna - ModaCorriere : Madonna e il video cospirazionista: «Il vaccino esiste da mesi» - MarkAlright : RT @ultimenotizie: #Madonna è stata censurata da #Instagram dopo aver condiviso un video su una teoria della cospirazione del #coronavirus.… -