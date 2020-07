Coronavirus: Madonna posta una bufala su Instagram da vera cospiratrice, e viene censurata (Di mercoledì 29 luglio 2020) Madonna ha condiviso un video sul Coronavirus su Instagram, ma la sua teoria cospiratrice è stata censurata sul social. Madonna è stata censurata da Instagram per aver condiviso un video nel quale si afferma che esiste già un vaccino per il Coronavirus. La bufala è stata condivisa anche dal Presidente Trump prima di essere cancellata dal social network. Le star internazionali continuano a parlare del Covid-19, dopo le parole negazioniste di Andrea Bocelli a Madonna è toccata la censura di Instagram per aver condiviso un video bufala. Circa tre mesi fa Madonna informava i follower di aver sviluppato gli anticorpi al ... Leggi su movieplayer

