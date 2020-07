Coronavirus, Madonna: ‘Il vaccino c’è ma lo nascondono’. Instagram la censura (Di mercoledì 29 luglio 2020) Madonna prende un granchio sulla storia del Coronavirus e Instagram la censura. La popstar ha infatti condiviso un video su una teoria della cospirazione del Covid-19 ai suoi 15 milioni di follower. Secondo la Bbc, nel suo post la cantante ha affermato che sarebbe già stato trovato un vaccino per il Covid-19, ma è stato nascosto per “lasciare che i ricchi diventino sempre più ricchi”. Instagram ha oscurato il video, aggiungendo una didascalia: “Informazioni false”. Le critiche dei fan e di Annie Lennox La popolare piattaforma ha anche indirizzato gli utenti a una pagina di debunking delle affermazioni contenute nel video condiviso dalla popstar, rilevando che non esiste ancora un vaccino contro il ... Leggi su tvzap.kataweb

