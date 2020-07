Coronavirus, l’Iss: “L’età media dei positivi è scesa ancora, è intorno ai 40 anni” (Di mercoledì 29 luglio 2020) In Italia “l’età media dei nuovi positivi, che prima era sopra i 70 anni, e ora è scesa intorno ai 40″. Lo ha detto oggi il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. “La letalità riguarda però soprattutto le età più avanzate”, ha detto Brusaferro. Negli ultimi 30 giorni, ha detto il presidente dell’Iss nella giornata di oggi, “viaggiamo intorno ai 200-300 casi giornalieri di positivi, un dato stabile nonostante piccole variazioni quotidiane”. E il virus “sebbene sotto controllo continua, a persistere in tutte le aree del paese” come dimostrano i focolai pur contenuti “presenti in modo diffuso un pò nelle varie ... Leggi su meteoweb.eu

