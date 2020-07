Coronavirus, leggero calo di nuovi positivi in Campania: il bollettino (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Scende di dieci unità il numero di nuovi positivi in Campania. Si passa infatti dai 29 di ieri ai 19 odierni, come comunicato dall’Unità di Crisi regionale. Nel bollettino emanato pochi minuti fa si registrano inoltre zero decessi e quattro guarigioni. Questo il quadro preciso: positivi del giorno: 19 Tamponi del giorno: 1.689 Totale positivi: 4.974 Totale tamponi: 327.787 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 434 Guariti del giorno: 4 Totale guariti: 4.132 L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

