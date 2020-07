Coronavirus, le ultime news dal Mondo: record di vittime in USA, 40mila nuovi contagi in Brasile (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sono saliti a 16.670.063 i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: è quanto riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 659.077, mentre le guarigioni sono 9.703.238. I decessi per Coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 1.592, il numero più alto da due mesi e mezzo, su 60.000 nuovi casi: lo rende noto la JHU. Sono 40mila i nuovi casi di Coronavirus in Brasile in 24 ore, con un numero complessivo di persone contagiate che sale 2.483.191. Secondo le autorità sanitarie nazionali, nelle ultime 24 ore i morti sono stati 921 e le vittime del Covid-19 ... Leggi su meteoweb.eu

