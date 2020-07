Coronavirus, la Russia dice che il vaccino sarà pronto entro 10 agosto (Di mercoledì 29 luglio 2020) 70 anni fa era la corsa allo spazio, adesso è la corsa al vaccino anti-Covid: la Russia, ora come allora, è convinta che arriverà al vaccino prima degli americani. Lo rende noto il capo del fondo russo che, in questo momento, sta lavorando ad un prodotto che potrebbe addirittura essere approvato al 10 di agosto. Per Mosca si parla di “momento Sputnik” Kirill Dmitriev, il capo del fondorusso, lo definisce “Momento Sputnik”: “Gli americani rimasero sorpresi quando sentirono i bip dello Sputnik. È lo stesso col vaccino. La Russia ci arriverà per prima”. Il vaccino a cui si sta lavorando al momento è sviluppato dall’istituto Gamaleya di Mosca. Non ancora diffusi dati ... Leggi su thesocialpost

TORINO - La Russia vuole essere il primo Paese al mondo ad approvare un vaccino contro il Covid e punta così ad approvare entro il 10 agosto quello creato dall'istituto Gamaleya con sede a Mosca. Lo r ...

