Coronavirus, Kluge (Oms): “Giovani all’origine dei nuovi picchi in Europa” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Potrebbero esserci i giovani all’origine di un nuovo aumento dei casi di Covid-19 e dei ‘picchi‘ registrati di recente in Europa, secondo Hans Kluge, direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’Europa. “Stiamo ricevendo segnalazioni da diverse autorità sanitarie di una percentuale più elevata di nuove infezioni tra i giovani“, ha segnalato il direttore dell’Oms Europa alla ‘Bbc’. “Quindi, per me, il segnale è abbastanza forte per ripensare a come coinvolgere meglio i giovani” nella lotta al virus. Come padre di due figlie, ha affermato Kluge, è facile comprendere che i giovani “non vogliono perdere l’estate“. Ma hanno “una responsabilità verso se stessi, i propri genitori, i ... Leggi su meteoweb.eu

