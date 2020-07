Coronavirus Italia: nuova impennata di contagi, il bollettino del 29 luglio (Di mercoledì 29 luglio 2020) nuova impennata di nuovi casi di contagio di Coronavirus in Italia che arrivano a sfiorare i 300: netta la crescita rispetto alla giornata di ieri quando i casi di nuovi positivi rilevati era pari a 181. 289 quelli registrati nelle ultime ore con una una lieve ricaduta delle vittime. Preoccupazione per l’ultimo focolaio individuato nel Veneto, a Jesolo. Intanto, dalla Camera, arriva l’ok per il prolungamento dello stato d’emergenza sino ad ottobre. Gli ultimi aggiornamenti sull’epidemia nel bollettino della Protezione Civile del 29 luglio. Coronavirus: quasi 300 nuovi contagi, 6 i morti 289 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, un dato ... Leggi su thesocialpost

