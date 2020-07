Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 29 luglio: morti, contagi, guariti (Di mercoledì 29 luglio 2020) A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 29 luglio 2020. È di 12.616 persone attualmente positive (+7 rispetto a ieri), 199.031 guariti (+275), 35.129 morti (+6) per un totale di 246.776 casi (+289), il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione civile e ... Leggi su tpi

repubblica : Fauci: 'In autunno è possibile una seconda ondata nel Nord Italia' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus @matteosalvinimi: 'Saluto col gomito è la fine della specie umana' #ANSA - fanpage : Sono 176 i medici morti di covid-19 in Italia - JulKlee : RT @fnicodemo: Il @guardian, uno dei quotidiani più importanti del mondo, racconta come l'Italia stia tenendo sotto controllo la pandemia,… - ALisimberti : RT @SilvanoSalviato: Lo strano caso Italia Di Luciano Barra Caracciolo (@LucianoBarraCar), 'Questo libro è un’ottima occasione per cambiare… -